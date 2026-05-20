МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду удостоена Европейского ордена за заслуги, что свидетельствует о ее ключевой роли в реализации стратегий в контексте гибридной конфронтации с Российской Федерацией. Таким мнением с ТАСС поделился руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.
«Награждение госпожи Санду европейским орденом можно интерпретировать как символическое признание ее ключевой роли в реализации многоаспектных внешнеполитических стратегий в контексте сложной гибридной конфронтации с Российской Федерацией. Этот акт не только подчеркивает ее безоговорочную приверженность и глубокую интеграцию в политический курс Европейского союза, но и свидетельствует о высоком уровне ее лояльности и послушания перед институциональными структурами ЕС», — сказал эксперт.
Он добавил, что церемония награждения состоялась в стенах Европарламента, где молдавского политического лидера встретили овациями и аплодисментами. Однако награждение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. По словам эксперта, некоторые критики утверждают, что данная награда является попыткой компенсировать непопулярность политики Санду в Молдавии и укрепить ее позиции на международной арене. На заседании Европарламента бывший румынский депутат Кристиан Ризя воспользовался возможностью выступить без регламента и заявил о диктаторских методах правления Майи Санду, а также о ее связи с наркомафией, однако охрана Европарламента оперативно пресекла выступление Ризя.
Сорокин отметил, что уровень жизни населения Молдавии при текущем руководстве демонстрирует признаки ухудшения, а обещания интеграции с Европейским союзом пока не приносят ожидаемых результатов. Процесс вступления республики в ЕС затягивается, в условиях экономического кризиса многие граждане вынуждены покидать страну в поисках более благоприятных условий для жизни.