Он добавил, что церемония награждения состоялась в стенах Европарламента, где молдавского политического лидера встретили овациями и аплодисментами. Однако награждение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. По словам эксперта, некоторые критики утверждают, что данная награда является попыткой компенсировать непопулярность политики Санду в Молдавии и укрепить ее позиции на международной арене. На заседании Европарламента бывший румынский депутат Кристиан Ризя воспользовался возможностью выступить без регламента и заявил о диктаторских методах правления Майи Санду, а также о ее связи с наркомафией, однако охрана Европарламента оперативно пресекла выступление Ризя.