В Минобрнауки России заявили о готовности возобновить студенческие обмены с США

В Минобрнауки России заявили о готовности обсуждать возобновление студенческих обменов с США.
«Минобрнауки России готово обсудить встречные шаги и договорённости по студенческим обменам, достигнутые в ходе визита депутатов Госдумы в США, в случае проявления заинтересованности с американской стороны», — заявили «Известиям» в министерстве.
В ведомстве также отметили, что сейчас в российских вузах обучаются 97 американских студентов.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала изданию, что на встрече с американскими конгрессменами в конце марта обсуждалось, в том числе, возможное возобновление студенческих обменов между Россией и США.
Ранее конгрессвумен в США Анна Паулина Луна отметила, что намерена продолжать диалог с Россией. Она также сообщила, что члены конгресса США рассматривают возможность ответного визита в Москву.