Пленный из ВСУ рассказал о больших проблемах, которые создают российские БПЛА

Дроны ВС РФ не дают нормально функционировать подразделениям украинской армии, отметил Валерий Скляренко.

МАРИУПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Российские дроны не дают нормально функционировать подразделениям украинской армии на линии соприкосновения: доставка провизии задерживается, эвакуации нет неделями. Об этом рассказал ТАСС украинский пленный младший сержант из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Валерий Скляренко.

«Дроны, наземные дроны, большие дроны, пройти вперед невозможно, будут потери, раненые, их выносить — опять потери. Такая ситуация на линии боевого соприкосновения. Бывает, что раненые не могут выйти неделями для получения медицинской помощи. Нельзя выйти, нельзя зайти. Аналогично с питанием и водой», — сказал он на видео, предоставленном ТАСС организацией «Щит матерей».

