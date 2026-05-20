Пленный из ВСУ рассказал о больших проблемах, которые создают российские БПЛА

МАРИУПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Российские дроны не дают нормально функционировать подразделениям украинской армии на линии соприкосновения: доставка провизии задерживается, эвакуации нет неделями. Об этом рассказал ТАСС украинский пленный младший сержант из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Валерий Скляренко.
«Дроны, наземные дроны, большие дроны, пройти вперед невозможно, будут потери, раненые, их выносить — опять потери. Такая ситуация на линии боевого соприкосновения. Бывает, что раненые не могут выйти неделями для получения медицинской помощи. Нельзя выйти, нельзя зайти. Аналогично с питанием и водой», — сказал он на видео, предоставленном ТАСС организацией «Щит матерей».