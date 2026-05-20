Заместителя посла Великобритании в США Роско отправили в отставку

Британский дипломат Джеймс Роско, занимавший должность заместителя главы миссии посольства Великобритании в США с 2022 года, отправлен в отставку, сообщает Times.
Сотрудники посольства были проинформированы о принятом решении без объяснения каких-либо причин.
По информации издания, в рамках расследования инцидента, связанного с утечкой секретной информации, к дипломату возникли вопросы со стороны следственных органов. В частности, в материалах, ставших предметом расследования, якобы содержались записи высказываний британских министров по поводу вооруженного конфликта с Ираном.
