В Абхазии назвали дату начала туристического сезона

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Официальное открытие курортного сезона в Абхазии состоится в начале июня, сообщил РИА Новости министр туризма республики Астамур Логуа.
В настоящее время сотрудники профильных министерств, администраций районов и представители туристической отрасли проводят подготовку к летнему сезону. Она предполагает санитарную очистку территорий, благоустройство пляжей, приведение в порядок дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и объектов туристического показа. Кроме прочего, в республике продолжаются работы по восстановлению исторических и культурных объектов.
«Официальное открытие курортного сезона планируется в начале июня после завершения комплекса подготовительных мероприятий», — сказал Логуа.
Министр при этом подчеркнул, что для властей республики важны не сроки открытия сезона, а полная подготовка туристической инфраструктуры.
Абхазия располагается в северо-западной части Закавказья и омывается Черным морем. Республика поделена на семь районов: Гагрский, Сухумский, Очамчырский, Галский, Ткуарчалский, Гудаутский и Гулрыпшский, а также город республиканского значения Сухум. Среди наиболее популярных туристических объектов выделяют озеро Рица, Новоафонскую пещеру, Гегский водопад, Сухумский ботанический сад, Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, Анакопийскую крепость, дачу Сталина в Мюссере.
Ежегодно страну посещают не менее миллиона туристов. В их число также входят путешественники однодневных туров, которые совершают поездки в республику из российского Сочи.