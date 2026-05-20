В Абхазии назвали дату начала туристического сезона

РИА Новости: туристический сезон в Абхазии откроется в начале июня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Официальное открытие курортного сезона в Абхазии состоится в начале июня, сообщил РИА Новости министр туризма республики Астамур Логуа.

В настоящее время сотрудники профильных министерств, администраций районов и представители туристической отрасли проводят подготовку к летнему сезону. Она предполагает санитарную очистку территорий, благоустройство пляжей, приведение в порядок дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и объектов туристического показа. Кроме прочего, в республике продолжаются работы по восстановлению исторических и культурных объектов.

«Официальное открытие курортного сезона планируется в начале июня после завершения комплекса подготовительных мероприятий», — сказал Логуа.

Министр при этом подчеркнул, что для властей республики важны не сроки открытия сезона, а полная подготовка туристической инфраструктуры.

Абхазия располагается в северо-западной части Закавказья и омывается Черным морем. Республика поделена на семь районов: Гагрский, Сухумский, Очамчырский, Галский, Ткуарчалский, Гудаутский и Гулрыпшский, а также город республиканского значения Сухум. Среди наиболее популярных туристических объектов выделяют озеро Рица, Новоафонскую пещеру, Гегский водопад, Сухумский ботанический сад, Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, Анакопийскую крепость, дачу Сталина в Мюссере.

Ежегодно страну посещают не менее миллиона туристов. В их число также входят путешественники однодневных туров, которые совершают поездки в республику из российского Сочи.

Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше