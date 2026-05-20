Пентагон выявил нарушения надзора за контрактами для Украины

РИА Новости: Пентагон выявил нарушения надзора за контрактами для Украины.

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Пентагон выявил нарушения надзора при администрировании неконкурентных контрактов в рамках помощи Украине общей стоимостью 4,5 миллиарда долларов, следует из доклада генерального инспектора ведомства конгрессу, с которым ознакомилось РИА Новости.

Инспекторы проверили десять контрактов общей стоимостью 4,5 миллиарда долларов и установили, что по 439 миллионам долларов из этой суммы, в части выполнения сервисных услуг, надлежащего надзора не велось. Это означает, что армия не может подтвердить, были ли эти работы фактически выполнены.

«Контрактные офицеры армии ненадлежащим образом администрировали неконкурентные контракты в поддержку Украины в соответствии с федеральными нормами, нормами министерства и армейскими инструкциями», — говорится в документе.

По семи контрактам ответственные офицеры и вовсе не были назначены и отчеты о надзоре не велись. Причиной нарушений названа нехватка квалифицированного персонала из-за текучки кадров.

Пентагон теперь опасается, что из-за отсутствия надзора над подрядчиками любые проблемы при исполнении этих контрактов могут так и остаться незамеченными.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше