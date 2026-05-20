В Японии заявили, что армия страны должна иметь возможность вести войну годами

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Власти Японии должны обеспечить Силам самообороны возможность вести боевые действия на протяжении как минимум года и более. Соответствующее положение правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) предлагает внести в обновленную редакцию стратегии национальной безопасности и сопутствующие уставные документы, передает телеканал NHK.
На этой неделе партийный Совет по вопросам обеспечения безопасности проводит ежедневные заседания, на которых обсуждается проект предложений по внесению поправок в упомянутую стратегию. В этих предложениях, в частности, отмечается, что с учетом опыта конфликта на Украине срок, в течение которого Силы самообороны смогут вести боевые действия, должен измеряться годами. Ранее местные СМИ отмечали, что при нынешнем количестве боеприпасов и топлива такой период ограничен несколькими месяцами.
Кроме того, в документах планируется указать на важность внедрения беспилотников, в том числе дальнего действия, обеспечения производственной базы на территории страны, а также дальнейших инвестиций в технологии искусственного интеллекта. Еще одной задачей, как ожидается, станет разработка мер по снижению численности персонала, необходимого для эксплуатации военных объектов и оборудования, в условиях сокращения личного состава.
В то же время в ЛДП пока не определились с тем, как обозначить цель по оборонным расходам. Ранее, по данным Kyodo, в партии обсуждали возможность предложить кабинету министров учесть опыт стран НАТО, а также Республики Корея, которые намерены повысить такие расходы до 5% или 3,5% ВВП соответственно.
Правительство Японии намерено в конце 2026 года на основании рекомендаций экспертов и ЛДП пересмотреть основные документы в сфере обеспечения безопасности. Предполагается, в частности, определить новый подход к действующему запрету на владение ядерным оружием, а также его производство и ввоз.