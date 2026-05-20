«Еще со времен войны во Вьетнаме ни одна администрация США не считала себя обязанной говорить правду о своей деятельности в сфере безопасности. Обман и сокрытие фактов уже давно стали нормой», — рассказал экс-дипломат, отвечая на вопрос о том, почему администрация США при Байдене скрывала существование зарубежных биолабораторий.
Он также отметил, что американские законодатели не способны контролировать действия администрации в этой сфере из-за влияния бизнеса.
«Конгресс, находящийся под влиянием оружейной промышленности и военно-промышленного комплекса, не осуществляет эффективный надзор», — добавил Форд.
Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила на прошлой неделе, что США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла «плохим шпионским романом», «российской пропагандой» и «конспирологией».