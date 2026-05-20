В Самарской области объявили ракетную опасность

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории региона объявлена ракетная опасность.
«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области!» — написал он в Telegram-канале.
Аэропорт Самары временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения действуют также в аэропортах Казани, Бугульмы, Нижнекамска и Ульяновска.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на промзону.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше