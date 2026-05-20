ВСУ потратили восемь ночных FPV-дронов на уничтожение БЭКа "Днепра"

ГЕНИЧЕСК, 20 мая — РИА Новости. Украинские боевики потратили 8 ночных ударных FPV-дронов чтобы подбить всего один российский БЭК (безэкипажный катер) из разработанной в лаборатории БПЛА 18-й армии серии беспилотников, действующих в акватории Днепра, сообщил РИА Новости боец войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Барсик».
«Мы разработали БЭК. Сами делаем из подручных материалов. Применяли на Днепре. Один раз, чтобы потопить такой БЭК, противнику понадобилось 8 ночных FPV-дронов. За один заход (применение) 8 FPV (противника) он тратит», — сказал военнослужащий.
По словам собеседника агентства, как правило созданные в его лаборатории БЭКи используются для минирования протоков в пойме Днепра и в островной зоне.
«Они (боевики ВСУ) сначала не поняли, что это такое, потом уже, когда разобрались, начали обстреливать», — заключил оператор.
Грузоподъемность БЭКа рассчитана на 15 килограмм, а радиус действия зависит от мощности конкретных средств связи, применяемых оператором на каждом отдельно взятом боевом выходе.