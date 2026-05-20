Пропускную способность приморских погранпереходов планируется увеличить в три раза

По словам главы региона, торговля между Приморьем и Китаем уверенно растет. Китайские инвесторы сегодня — это почти половина всех зарубежных вложений в экономику края. Вместе запускаются десятки проектов: от крупного агротехнопарка до современного завода по переработке отходов с выработкой энергии. И это не просто стройки — это рабочие места и новые возможности для территорий.
Логистика тоже динамично развивается. Пограничные переходы обновляются, и скоро их пропускная способность увеличится почти в три раза. А недавно открывшийся сухой порт «Артем» уже готов стать ключевым звеном в цепочке поставок между странами.
Туристическая отрасль показывает значительный рост благодаря безвизовому режиму и развитому авиасообщению: уже сейчас выполняется до 50 рейсов в неделю, в планах — увеличить их количество до 70 и связать Владивосток с Гонконгом, Чанчунем, Циндао и другими крупными городами КНР.
Приморье успешно сотрудничает с Китаем по многим направлениям, в том числе это образование, культура и спорт.
Как отмечает пресс-служба краевого министерства международных и внешнеэкономических связей, на юбилейном, 10-м Российско-Китайском ЭКСПО, которое проходит с 17 по 21 мая в Харбине, Приморский край развернул свою экспозицию, отражающую уникальную природную и культурную идентичность региона.