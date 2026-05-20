Пропускную способность приморских погранпереходов планируется увеличить в три раза

По словам главы региона, торговля между Приморьем и Китаем уверенно растет. Китайские инвесторы сегодня — это почти половина всех зарубежных вложений в экономику края. Вместе запускаются десятки проектов: от крупного агротехнопарка до современного завода по переработке отходов с выработкой энергии. И это не просто стройки — это рабочие места и новые возможности для территорий.