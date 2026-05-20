SC: Визит Путина в Пекин загнал Европу в изоляцию

Визит российского президента Владимира Путина в КНР загнал Европу в изоляцию. Такое мнение высказал во вторник, 19 мая, политический обозреватель Лоренцо Пачини.
— В условиях этой глобальной перестройки Европа оказалась в исключительно уязвимом положении, страдая от хронического стратегического дефицита, — написал он в статье для издания Strategic Culture.
По его мнению, РФ, Китай и Соединенные Штаты сейчас могут сформировать новый мировой порядок, где Брюссель будет находиться в позиции подчиненного, а не лидера.
— Разворачивается нечто чрезвычайно важное, масштабы которого нам пока не поддаются пониманию. Встреча лидеров США, КНР и России в Пекине — это необычное событие, которое скрывает нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд, — заключил обозреватель в публикации.
Ранее в Сети появились первые кадры с Владимиром Путиным после приземления его самолета в Китае. Возле трапа его поприветствовал китайский министр иностранных дел Ван И.
Официальные мероприятия с участием Владимира Путина в КНР начнутся в среду, 20 мая, с церемонии его встречи с председателем страны Си Цзиньпинем на площади Тяньаньмэнь.