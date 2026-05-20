Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SC: Визит Путина в Пекин загнал Европу в изоляцию

Визит российского президента Владимира Путина в КНР загнал Европу в изоляцию. Такое мнение высказал во вторник, 19 мая, политический обозреватель Лоренцо Пачини.

Визит российского президента Владимира Путина в КНР загнал Европу в изоляцию. Такое мнение высказал во вторник, 19 мая, политический обозреватель Лоренцо Пачини.

— В условиях этой глобальной перестройки Европа оказалась в исключительно уязвимом положении, страдая от хронического стратегического дефицита, — написал он в статье для издания Strategic Culture.

По его мнению, РФ, Китай и Соединенные Штаты сейчас могут сформировать новый мировой порядок, где Брюссель будет находиться в позиции подчиненного, а не лидера.

— Разворачивается нечто чрезвычайно важное, масштабы которого нам пока не поддаются пониманию. Встреча лидеров США, КНР и России в Пекине — это необычное событие, которое скрывает нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд, — заключил обозреватель в публикации.

Ранее в Сети появились первые кадры с Владимиром Путиным после приземления его самолета в Китае. Возле трапа его поприветствовал китайский министр иностранных дел Ван И.

Официальные мероприятия с участием Владимира Путина в КНР начнутся в среду, 20 мая, с церемонии его встречи с председателем страны Си Цзиньпинем на площади Тяньаньмэнь.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше