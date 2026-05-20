Финский политик назвал президента Стубба "ястребом"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в беседе с РИА Новости назвал президента Финляндии Александра Стубба «ястребом».
«Я работал в штабе президентской кампании Пекки Хаависто, его оппонента. Хаависто был бы более пацифистским президентом, Стубб — полная противоположность, он ястреб», — сказал собеседник агентства.
Политик напомнил, что Стубб много лет выступает за увеличение военной поддержки Украины, а американский сенатор Линдси Грэм хвалил его за «жесткую позицию» в отношении России.