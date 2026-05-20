SC: Европа находится в уязвимом положении из-за визитов Путина и Трампа в Китай

Европа находится в уязвимом положении из-за визитов российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китай, пишет Strategic Culture.
«В разгар этой глобальной перестройки Европа оказалась в крайне уязвимом положении, страдая от хронического стратегического дефицита, из-за которого она не может выступать в качестве самостоятельного игрока в решении важнейших международных вопросов», — говорится в материале.
По мнению автора публикации, Россия, Китай и США сейчас могут сформировать новый мировой порядок, в котором ЕС будет в позиции подчинённого.
«Европа рискует оказаться в положении “старого континента” в самом прямом смысле этого слова — то есть в ситуации, когда у неё богатая история и культура, но она не способна оказывать влияние на формирующийся мир», — отмечается в статье.
Ранее в The Guardian писали, что официальный визит Путина в Китай вскоре после поездки Трампа демонстрирует прочные связи Москвы и Пекина.