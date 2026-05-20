«Островок»: в топ городов для поездок на выходные в июне вошли Москва и Казань

Аналитики провели исследование и выяснили, что в праздничные выходные в честь Дня России (12—14 июня 2026 года) россияне отдают предпочтение внутренним направлениям — на них приходится 85% бронирований. Результаты есть в распоряжении RT.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», спрос на некоторые направления значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

«Количество бронирований в Костроме увеличилось на 48%, в Нижнем Новгороде — на 43%, в Геленджике — на 41%, во Владивостоке — на 31%, в Ярославле — на 22%, в Петрозаводске — на 16%, в Москве — на 8%, в Санкт-Петербурге — на 7%», — говорится в исследовании.

Отмечается, что в топ-10 самых популярных направлений на июньские выходные среди россиян входят Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Псков и Кострома.

«Конкретно у туристов из Москвы пятёрка направлений-лидеров включает Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Казань и Калининград», — разъяснили специалисты.

Средняя стоимость забронированной ночи по России в июньские выходные составляет 6,7 тыс. рублей, поделились аналитики.

«В топ-5 направлений с наименьшей средней стоимостью забронированной ночи на 12—14 июня входят следующие: Краснодар — 4,3 тыс. рублей за ночь, Волгоград — 4,6 тыс. рублей, Смоленск — 4,8 тыс. рублей, Владикавказ — 4,9 тыс. рублей, Пятигорск — 5 тыс. рублей», — отметили в сервисе.

В топ-5 самых популярных зарубежных направлений на июньские выходные входят Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия и Армения, заявили в компании.

Средняя стоимость забронированной ночи за рубежом в июньские выходные составляет 8,9 тыс. рублей, заключили эксперты.

Ранее россиянам напомнили о мошенниках, которые охотятся за данными туристов.

