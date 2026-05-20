В Артемовске девятилетняя девочка-партизанка заклинила башню танка ВСУ

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Девятилетняя девочка-партизанка из Артемовска заклинила башню танка ВСУ. Как рассказал в беседе с ТАСС отец ребенка, неисправный танк был отправлен на задачу, где сразу был подбит.
«Напротив нашего дома украинские военные ставили танки. И поскольку это происходило очень часто, мы все равно разговаривали, входили в доверие. И дочь попросилась залезть в танк», — рассказал отец ребенка, отметив, что ребенку тогда было 9 лет.
Как рассказала в беседе с ТАСС сама девочка, технических подробностей она не помнит, однако башню заклинить получилось.
По словам отца девочки, к экипажу приехал командир, однако признаться, что пустили в танк ребенка украинские солдаты не решились. Спустя короткое время, так и не решив проблему с башней, экипаж отправили на задачу. «Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», — подытожил мужчина.
События, как уточнил он, происходили в период, когда украинская группировка находилась в Артемовске.