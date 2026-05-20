Командир Турист: ВС РФ за 15 дней собирают до 400 FPV-дронов из трофейных БПЛА

ЛУГАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 1 194-го полка Южной группировки войск в Донецкой Народной Республике в лаборатории по сборке БПЛА за 15 дней выпускают от 300 до 400 боевых FPV-дронов, перерабатывая около 1,5 тыс. трофейных беспилотников ВСУ. Об этом ТАСС рассказал командир отряда беспилотных систем 1 194-го полка 4-й бригады группировки войск «Южная» с позывным Турист.
По словам военнослужащего, в среднем для сборки одного рабочего дрона требуется пять-шесть трофейных машин противника.
«Могу сказать, что за 15 дней, 2 недели в среднем наша лаборатория собирает порядка 300−350, до 400 дронов. Мы должны перемолотить 1,5 тыс. украинских дронов, чтобы собрать 300−400 наших», — сказал он.
Турист отметил, что в лаборатории организован конвейерный процесс: одни специалисты разбирают трофеи, другие занимаются прошивкой оборудования, третьи собирают готовые аппараты и готовят пилотов.