Командир Турист: ВС РФ за 15 дней собирают до 400 FPV-дронов из трофейных БПЛА

Солдаты 1 194-го полка Южной группировки войск в лаборатории перерабатывают около 1,5 тыс. беспилотников ВСУ, сообщил военнослужащий.

ЛУГАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 1 194-го полка Южной группировки войск в Донецкой Народной Республике в лаборатории по сборке БПЛА за 15 дней выпускают от 300 до 400 боевых FPV-дронов, перерабатывая около 1,5 тыс. трофейных беспилотников ВСУ. Об этом ТАСС рассказал командир отряда беспилотных систем 1 194-го полка 4-й бригады группировки войск «Южная» с позывным Турист.

По словам военнослужащего, в среднем для сборки одного рабочего дрона требуется пять-шесть трофейных машин противника.

«Могу сказать, что за 15 дней, 2 недели в среднем наша лаборатория собирает порядка 300−350, до 400 дронов. Мы должны перемолотить 1,5 тыс. украинских дронов, чтобы собрать 300−400 наших», — сказал он.

Турист отметил, что в лаборатории организован конвейерный процесс: одни специалисты разбирают трофеи, другие занимаются прошивкой оборудования, третьи собирают готовые аппараты и готовят пилотов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше