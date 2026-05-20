Польша начала учения ПВО с беспилотниками у границы с Украиной

Польские военнослужащие проводят учения по противовоздушной обороне с использованием беспилотных летательных аппаратов вблизи границы с Украиной. Об этом 19 мая сообщили в Оперативном командовании вооруженных сил республики.

Источник: AP 2024

«В настоящее время в восточной части Польши проходят плановые учения по противовоздушной обороне, которые продлятся до среды, 20 мая», — говорится в сообщении в X.

Как сообщает польский журнал Do Rzeczy, жители города Хрубешув, расположенного на границе с Украиной, заявили, что наблюдали в небе беспилотники, истребители и вертолет.

«Я наблюдал три беспилотника, пролетающих над головой. Все они летели рядом с воинской частью в Хрубешуве. Истребители улетели, когда над городом появился второй беспилотник», — приводит издание слова очевидца.