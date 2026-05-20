Пленный из ВСУ рассказал, что в армии Украины регулярно не выплачивают премии

МАРИУПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Военнослужащим украинской армии регулярно не выплачивают премии, положенные за нахождение на линии боевого соприкосновения, рассказал ТАСС украинский пленный младший сержант из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Валерий Скляренко.
«Есть премия в ВСУ — 70 тыс. гривен (около 115 тыс. рублей — прим. ТАСС) за 30 дней на линии боевого соприкосновения. С этим проблемы, очень много проблем. Толком никто эти выплаты не получал. Были такие случаи, что за несколько месяцев не платили. Например, говорят, [что] если вы были в другой бригаде, забудьте, бумаг нет», — сказал он на видео, предоставленном ТАСС организацией «Щит матерей».
Скляренко добавил, что знает множество случаев, когда такие премии регулярно выплачивались тыловикам, которые ни разу не были на линии боевого соприкосновения. Такую несправедливость он связывает с коррупцией в ВСУ.