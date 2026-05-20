Галузин: Запад убеждает Центральную Азию отказаться от партнёрства с Россией

Запад пытается убедить страны Центральной Азии отказаться от партнёрства с Россией, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

В беседе с «Известиями» Галузин заявил, что Великобритания и ряд стран Евросоюза планомерно продвигают нарратив о мнимой опасности для Центральной Азии, якобы исходящей от России.

«Цель очевидна — побудить руководство стран региона отказаться от равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией в пользу сиюминутных политических выгод, обещанных Западом», — сказал он.

Ранее Галузин заявлял, что Запад пытается превратить Центральную Азию в плацдарм для создания угроз безопасности России.

Кроме того, директор третьего департамента СНГ МИД России Александр Стерник отмечал, что Великобритания искусственно нагнетает тему «российской угрозы» в странах региона.

