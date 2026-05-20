В Японии предложили "повысить надежность" американского "ядерного зонтика"

С приходом Санаэ Такаити на пост премьер-министра японские СМИ отмечали, что в ходе уже объявленного пересмотра стратегии нацбезопасности будет обсуждаться и подход к трем неядерным принципам. Утверждалось, в частности, что Такаити готова выступить по крайней мере за отказ от запрета на ввоз в страну американского ядерного оружия. Вместе с тем на фоне этих публикаций сама премьер-министр заявляла, что не давала поручения в рамках обсуждений новой редакции стратегии национальной безопасности пересматривать неядерные принципы.