Большой друг: китайцы встретили Путина с восторгом

Официальный визит Владимира Путина в Китай привлекает внимание мировой общественности: он проходит в знаковый год — 25‑летие Российско‑китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Подготовка к приезду высокого гостя в Пекине была с особым размахом. Эксперты рассказали о деталях подготовки и раскрыли нюансы церемонии встречи высокого гостя.
Подготовка к визиту: Пекин встречает российского президента.
Владимир Путин начал официальный визит в Пекин вечером 19 мая.
В беседе с aif.ru житель Пекина, переводчик Джонни Ву, рассказал, как в городе готовятся к приезду высокого гостя:
«На главном проспекте Чанъаньцзе установили российские флаги. Многие очень удивились: люди не ожидали, что сразу после Трампа к нам приедет российский президент. Путин — большой друг нашей страны, поэтому в Пекине рады его приезду», — сказал он.
Протокол и символика: что говорят детали встречи.
В аэропорту Путина встретил министр иностранных дел Ван И — второй самый узнаваемый политик в Китае после Си Цзиньпина. Для сравнения: президента США Дональда Трампа на прошлой неделе встречал вице‑председатель КНР Хань Чжэн.
Основная рабочая программа запланирована на среду. Она начнётся с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина с китайским лидером.
О значении протокольных деталей рассказала в беседе с aif.ru педагог‑консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева:
«Визиты бывают государственные, официальные, рабочие, неофициальные. Данный визит Путина в Пекин носит характер официального, выше, чем рабочий. Судя по обнародованному протоколу, всё соответствует уровню официального визита: это и флаги, и почётный караул, встречающий — член Политбюро ЦК Компартии и министр иностранных дел Ван», — сказала она.
Эксперт подчеркнула, что все самые важные детали будут очевидны в ходе встречи лидеров двух стран:
«По предварительным данным, протокол абсолютно соответствует уровню категории официального», — объяснила Николаева.
Ожидаемые итоги.
По итогам встречи лидеров двух стран подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Всего ожидается подписание около 40 документов, направленных на углубление сотрудничества:
в промышленной, торговой, транспортной, строительной, атомной областях;
в сферах образования и кинематографа;
во взаимодействии между информагентствами.
Визит Путина в Пекин демонстрирует прочность российско‑китайских отношений и их стратегическую значимость для обеих стран. Высокий уровень протокола подчёркивает особый статус встречи, а масштаб планируемых соглашений указывает на готовность сторон вывести сотрудничество на новый уровень.