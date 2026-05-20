AC: США будут вынуждены вывести войска с Ближнего Востока

По завершении военного конфликта с Ираном Соединенные Штаты придется вывести войска с Ближнего Востока, пишет The American Conservative.
Как отмечается в статье, несмотря на продолжительный вооруженный конфликт, США не смогли добиться поставленных целей. При этом закрытие Ормузского пролива привело к резкому росту цен на нефть, энергоресурсы, удобрения и продовольствие. Пентагон оценивает расходы на операцию в $25 млрд, однако, по мнению журнала, эта цифра существенно занижена и может быть в три раза выше. Кроме того, запасы вооружений американской армии значительно сократились.
В статье подчеркивается, что Вашингтон, возможно, будет вынужден принять решение о сокращении своего присутствия в регионе, что давно следовало сделать, а многие американские военные базы были частично или полностью эвакуированы еще до начала конфликта или в его первые дни.
Издание также отмечает, что для стран региона, на территории которых ранее находились американские военные объекты, этот конфликт стал тревожным сигналом, показавшим, что «зонтик безопасности», в котором они были уверены, оказался иллюзорным. Это может побудить государства региона пересмотреть свои отношения с Вашингтоном.