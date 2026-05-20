Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Запад уговаривает Центральную Азию отказаться от партнерства с Россией, которое приносит этим странам выгоду.
«Речь идет не просто об экономической конкуренции, а о попытке вытеснить Россию и создать управляемую Западом инфраструктуру в непосредственной близости от наших границ», — сказал замглавы МИД РФ для «Известий».
Он подчеркнул, что Запад пытается буквально заставить власти стран Центральной Азии «обменять» долгосрочное, справедливое и выгодное сотрудничество с Россией на те политические бонусы, которые Запад обещает дать им «здесь и сейчас».
Российский президент Владимир Путин накануне прибыл в Пекин с официальным визитом. В среду, 20 мая, Си Цзиньпин встретит Владимира Путина на главной площади Пекина Тяньамэнь.
Помощник президента России Юрий Ушаков заверил, что в ходе визита российского лидера Россия и Китай подпишут 40 документов о сотрудничестве.