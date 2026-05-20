Путин и Си все решат: в КНР началась важная для мира встреча лидеров

Визит президента России Владимира Путина в Китай стартует утром 20 мая в Пекине с официальной церемонии на площади Тяньаньмэнь. Встреча пройдет с участием оркестра и почётного караула — по всем канонам высшего дипломатического протокола.
Состав российской делегации подчеркивает масштаб события: вместе с Путиным в Китай отправятся пять вице-премьеров, восемь министров, главы регионов и представители крупного бизнеса. Такой уровень представительства говорит о том, что переговоры выходят далеко за рамки формального диалога и предполагают серьезные договоренности.
Более 40 соглашений: сигнал о глубине сотрудничества.
Одним из ключевых итогов визита должно стать подписание более 40 двусторонних документов. Об этом сообщил aif.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Перечень тем, который будет обсуждать наш президент с Си Цзиньпином, огромен. Будет подписано более 40 двусторонних документов. Можете представить, какой огромный объем работы был проделан», — подчеркнул сенатор.
По его словам, столь внушительный пакет соглашений — результат длительной подготовки и активной работы правительственных структур обеих стран.
Экономика, гуманитарные связи и глобальная политика.
Основной акцент переговоров будет сделан на развитии двусторонних отношений. Речь идет не только об экономике, но и о гуманитарных контактах, культурных обменах и расширении взаимодействия в различных сферах.
«Темы будут самые актуальные. Естественно, будут затронуты двусторонние отношения, активизация экономических и гуманитарных связей, непростая международная ситуация», — отметил Карасин.
Встреча охватит как практическую повестку — инвестиции, торговлю, инфраструктуру, — так и стратегические вопросы долгосрочного партнерства.
Переговоры проходят на фоне активной международной дипломатии Китая. Ранее страну с визитом посещал президент США Дональд Трамп.
На этом фоне диалог Москвы и Пекина может рассматриваться как важный элемент формирования баланса сил и координации позиций по ключевым международным вопросам.
Глобальные кризисы в центре внимания.
Особое место в переговорах займут международные проблемы. По словам Карасина, лидеры обсудят практически весь спектр острых мировых кризисов.
«В режиме двустороннего диалога между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином будут затронуты все без исключения острые проблемы сегодняшнего дня, включая кризис на Ближнем Востоке, противостояние в Ормузском проливе, ситуацию с украинским кризисом и целый ряд других вопросов», — заявил он.
Также в повестке — ситуация вокруг Ирана и общее состояние международных отношений. Карасин отдельно подчеркнул масштаб встречи: «Встречаются два мировых лидера. Мелких тем не будет».
Ключевое событие.
В Москве рассчитывают на конкретные итоги визита. Как отметил Карасин, «будем внимательно следить и ждать результатов визита».
С учетом масштаба делегации, количества документов и широты повестки, встреча Путина и Си Цзиньпина может стать одной из ключевых дипломатических событий года, способной повлиять не только на двусторонние отношения, но и на глобальную политическую повестку.