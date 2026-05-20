Шестерякова: в мае повышенную зарплату смогут получить специалисты на окладе

В мае повышенную зарплату смогут получить специалисты на окладе, рассказала профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.
В беседе с РИА Новости она добавила, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере также сдельщикам и работникам, чей труд оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам.
По словам эксперта, оплату не менее чем в двойном размере начислят за фактически отработанные часы. При этом размеры выплат фиксируются посредством коллективных договоров, локальных актов или трудовых договоров.
