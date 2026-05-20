В Пентагоне сообщили о сокращении числа бригадных боевых групп в Европе

«Министерство войны сократило общее число бригадных боевых групп, закреплённых за Европой, с четырёх до трёх», — написал он в соцсети X, добавив, что это вернуло ситуацию к уровню 2021 года.
По словам Парнелла, решение стало итогом всестороннего и многоуровневого процесса, ориентированного на размещение американских войск в Европе. Он также добавил, что сложившаяся ситуация приведёт к временной задержке развёртывания американских войск в Польше.
Ранее в CNN сообщали, что шеф Пентагона Пит Хегсет отменил две военные ротации американских войск в Европе и распорядился сократить часть персонала на континенте.
Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.Читать дальше