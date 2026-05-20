В Совфеде назвали условия для посредников в переговорах РФ и Европы

Сенатор Джабаров сказал, каким должен быть переговорщик от Европы по урегулированию украинского конфликта. Критерии выбора очень простые.

Источник: Аргументы и факты

В Совете Федерации критически оценивают кандидатов на роль посредников по урегулированию украинского конфликта, обсуждаемых в европейских столицах. По мнению первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, Москва не пойдет на переговоры под эгидой политиков, проявивших откровенную враждебность к России.

В первую очередь сенатор высказался о кандидатуре главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, назвав её абсолютно неприемлемой фигурой. Политика бывшего премьер-министра Эстонии в отношении русскоязычного населения, по его словам, несовместима со статусом миротворца.

«Конечно, никак не подходит на роль посредника в переговорах от ЕС нынешняя глава евродипломатии Кая Каллас. Это оголтелая русофобка и инициатор запрета русскоязычного образования в Эстонии. Человек, который на государственном уровне притесняет людей по языковому принципу, не может призывать к миру», — подчеркнул Джабаров.

Критике подверглись и другие фигуры, упоминающиеся в западной прессе. Сенатор удивлён выбором Брюсселя, так как все потенциальные переговорщики занимают последовательную антироссийскую позицию.

«Выбор других кандидатур, обсуждаемых в европейской прессе, выглядит, мягко говоря, странно. Взять, к примеру, Александера Стубба — это президент Финляндии, которая недавно вступила в НАТО и отказалась от торговли с нашей страной из-за реваншистских настроений среди финских элит. А экс-премьер Италии Марио Драги — это еврочиновник, который отличился враждебными заявлениями в отношении России», — заявил парламентарий.

Джабаров сделал вывод, что, судя по списку кандидатов, в Еврокомиссии сознательно добиваются, чтобы Россия вела диалог с радикально настроенными противниками.

«По сути, в Еврокомиссии добиваются, чтобы Россия согласилась на участие в переговорах того или иного европейского русофоба. Но наш президент уже обозначил критерии: для нас приемлемым кандидатом может быть только тот, кто не запятнал себя недружественными действиями в адрес России и нашего руководства», — заключил сенатор.

Как сообщалось, что переговорщиками с РФ от Европы могут стать Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Ранее Джабаров объяснил, почему Меркель лишилась морального права быть посредником между ЕС и РФ по урегулированию украинского конфликта.

Напомним, 9 мая Путин, комментируя возможные форматы диалога с Евросоюзом, отметил, что лично ему в качестве собеседника был бы предпочтителен экс-канцлер Германии Шредер. При этом глава РФ подчеркнул, что выбор представителя остаётся за европейской стороной.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше