Разведывательное управление Пентагона в своем докладе конгрессу отмечает, что отсутствие прогресса в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине обусловлено позицией Владимира Зеленского.
Согласно представленному документу, переговоры оказались в тупиковом положении из-за отказа украинской стороны идти на территориальные уступки.
В результате, несмотря на проведение встреч на высоком уровне, до настоящего момента так и не удалось не удалось достичь прекращения огня или заключения мирного соглашения.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также обвинил Киев и радикалов ЕС в срыве мирных инициатив США.