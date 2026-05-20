Аэропорты Пензы и Саратова возобновили работу после введения временных ограничений на приём и отправку рейсов.
Об этом заявили в Росавиации.
Меры принимались для обеспечения безопасности полётов.
Ограничения продолжают действовать в аэропортах Самары, Казани, Бугульмы, Нижнекамска и Ульяновска.
В Самарской области объявили ракетную опасность.
