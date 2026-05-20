Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили замаскированную технику ВСУ у Орехова

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожили замаскированную технику противника в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

«В ходе выполнения очередного боевого задания оператор разведывательного БПЛА обнаружил замаскированную военную технику ВСУ в районе Орехова. После проведения доразведки координаты цели были немедленно переданы на командный пункт, где приняли решение уничтожить объект огнем артиллерии. Расчет орудия оперативно выдвинулся на огневую позицию, в считаные минуты подготовил гаубицу к боевой работе и, корректируя прицельные установки, осуществил точный огневой налет», — говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что в результате удара замаскированная техника противника была уничтожена. «После выполнения огневой задачи расчет гаубицы Д-30 провел мероприятия по маскировке и убыл в укрытие», — отметили там.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше