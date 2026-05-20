«Известия»: «дочка» украинской компании ICM Holding продолжает работать в России

Украинский производитель сборных моделей военной техники ICM Holding может продолжать зарабатывать в России через связанную структуру в Москве, пишет газета «Известия».
Издание выяснило, что российская компания «АйСиЭм», учреждённая при участии владельцев украинского бизнеса, за время СВО получила более 138 млн рублей выручки и перечислила в бюджет России свыше 9,6 млн рублей налогов.
Отмечается, что после начала СВО прямые поставки моделей с Украины прекратились, но российская структура продолжает работу, переориентировавшись на импорт продукции из Китая и Японии.
«С 2022 года все поставки моделей ICM прекращены. В настоящее время мы являемся дистрибьютором моделей из Японии, таких известных брендов как Hasegawa, Aoshima и Fujimi», — заявили газете в «АйСиЭм».
Кроме того, компания получила сертификаты соответствия ЕАЭС, чтобы легально ввозить продукцию в Россию.
Издание отмечает, что компания ICM Holding участвовала в распространении фейков, финансировала ВСУ, публично поддерживала украинские войска, а также выпускала продукцию с военной тематикой Украины.
Ранее сообщалось, что дочь отставного генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов на россиянах через онлайн-казино.