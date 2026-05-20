HR-специалист Прокушева: ряд работников имеют право уволиться без отработки

По общему правилу, закреплённому в ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудник обязан письменно уведомить работодателя о своём увольнении не позднее чем за две недели до предполагаемой даты расторжения договора.
Но, как объяснила в беседе с RT Екатерина Прокушева, HR-директор «МТС Линк», из этого правила существует целый ряд исключений.
«Самый простой и цивилизованный путь — соглашение сторон. Если руководитель не возражает, договор может быть расторгнут в любой день в соответствии со ст. 78 ТК РФ. Если сотрудник работает удалённо, обсудить и согласовать дату увольнения можно в формате видеовстречи, а саму процедуру оформить через кадровый электронный документооборот или обмен бумажными документами по почте», — заявила она.
При этом стоит помнить, что стандартный двухнедельный срок — это не просто формальность, а возможность цивилизованно завершить дела и передать проекты, добавила специалист.
«Новый работодатель, как правило, с пониманием относится к такой отсрочке, а иногда и к более длительной, воспринимая её как признак ответственности сотрудника и его умения сохранять профессиональные отношения. Есть и ситуации, когда работодатель обязан уволить сотрудника именно в тот срок, который указан в заявлении. Среди них невозможность продолжать работу по уважительной причине, например из-за зачисления в вуз, выхода на пенсию, переезда в другую местность или необходимости ухода за ребёнком до 14 лет, если эти обстоятельства препятствуют продолжению работы», — добавила эксперт.
Во всех таких случаях работодатель вправе запросить подтверждающие документы, предупредила она.
«То же касается ситуаций, когда установлено нарушение работодателем трудового законодательства, условий коллективного или трудового договора. Отдельно стоит упомянуть особые категории работников. Сотрудник на испытательном сроке или тот, с кем заключён срочный договор на период до двух месяцев, вправе предупредить об увольнении всего за три дня. А вот руководителю компании необходимо уведомить её собственников о своём уходе не менее чем за один месяц», — пояснила аналитик.
Отмечается, что двухнедельный срок предупреждения не продлевается, если сотрудник в это время заболел или ушёл в отпуск.
«Эти дни полностью засчитываются в период так называемой отработки. А вот самовольное прекращение работы без уважительной причины и без согласования с работодателем — это прогул, который грозит увольнением по инициативе работодателя с соответствующей записью в трудовой книжке», — заключила специалист.
