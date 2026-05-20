Дмитриев рассказал о расширении сотрудничества РФПИ с Китаем

В ходе визита президента России Владимира Путина в Пекин Российский фонд прямых инвестиций расширил сотрудничество за счёт новых соглашений.
Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Продолжаем развивать отношения с партнёрами из Китая. В ходе визита Владимира Путина в Пекин РФПИ расширил сотрудничество за счёт новых соглашений», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, с China Architecture Design&Research Group была достигнута договрённость о сотрудничестве в сфере инфраструктурных и инвестиционных проектов в России и Китае.
Кроме того, с Управлением Международного космического города Вэньчан и China Construction Eighth Engineering Division будет поддерживаться российско-китайское сотрудничество в сфере гражданской космической инфраструктуры.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, где его встретил почётный караул.
В аэропорту китайской столицы российского лидера встречали дети с флагами России и КНР, а глава МИД Китая Ван И лично приветствовал Путина.