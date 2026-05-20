Дмитриев: РФПИ с китайскими партнёрами реализовали свыше 50 совместных проектов

Российский фонд прямых инвестиций с китайскими партнёрами реализовал свыше 50 совместных проектов.
Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«РФПИ с китайскими партнёрами реализовали более 50 знаковых совместных проектов, общий объём инвестиций в них превысил 800 млрд рублей», — написал он в Telegram-канале.
По словам Дмитриева, новые проекты позволят решать комплексные задачи сотрудничества Москвы и Пекина.
Он также рассказал, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Пекин Российский фонд прямых инвестиций расширил сотрудничество за счёт новых соглашений.
Ранее Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, где его встретил почётный караул.
В аэропорту китайской столицы российского лидера встречали дети с флагами России и КНР, а глава МИД Китая Ван И лично приветствовал Путина.