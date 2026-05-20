Пленный из ВСУ рассказал, что рации армии Украины постоянно прослушивают ВС РФ

МАРИУПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России постоянно прослушивают радиочастоты ВСУ, перепрошивка раций не помогает. Об этом рассказал ТАСС украинский пленный младший сержант из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Валерий Скляренко.
«Их (рации — прим. ТАСС) регулярно перепрошивают, по моему опыту, такое ненадолго. Максимум на несколько дней, и все, они опять прослушиваются. Рации — связь ненадежная. Если хочешь что-то сделать, красиво уйти, то лучше никому и ничего не сообщать по рации», — сказал он на видео, предоставленном ТАСС организацией «Щит матерей».