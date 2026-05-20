Генерал Попов: страны НАТО жестко ответят за атаки ВСУ с их территорий

Латвия согласилась предоставить площадки на своей территории ВСУ для ударов беспилотниками по территории РФ, сообщили в пресс‑бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В беседе с aif.ru заслуженный военный лётчик РФ, генерал‑майор Владимир Попов объяснил, каким будет ответ в случае, если атака с латвийских площадок произойдёт.
«Если такое произойдёт, то, в первую очередь, последует дипломатическое предупреждение этим государствам и ЕС, а также натовским подразделениям руководства, чтобы они воздействовали на эти страны. Если этого будет недостаточно, то будут нанесены точечные удары по разведывательным данным, по объектам, о которых будет точно известно, что они работают против нас, запуская беспилотники. Это проблема очень большая. Это начало Третьей мировой войны», — отметил он.
Военный эксперт объяснил, каким вооружением могут быть нанесены ответные удары.
«У нас есть чем ответить. У нас есть беспилотники, есть крылатые ракеты, есть “Искандер” — это оперативно‑тактические ракеты. Есть авиация: и истребительно‑бомбардировочная, и штурмовая, и вертолётная армейская, которая может работать, сбрасывая планирующие бомбы. При этом использование воздушного пространства сопредельного государства не нарушается, а планирующая бомба преодолевает расстояние 20−30 километров и наносит удар по каждому военному объекту. У нас есть крылатые ракеты большой дальности, дальняя стратегическая авиация может работать, не входя в зону поражения систем ПВО, за 100, за 150 километров, за 200 до государственной границы с этими государствами. Можем отработать с кораблей из Балтийского моря», — сказал Попов.
При этом военный эксперт подчеркнул, что удары дронов ВСУ с территории Латвии станут провокацией.
«Это будет провокация, чтобы потом натовские государства имели право ответить нам. То есть нас втянут в глобальные боевые действия, в глобальную войну», — резюмировал он.
По данным СВР, в Латвию уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ, которых разместили на латвийских военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».