В посольстве в Осло рассказали о контактах военных России и Норвегии

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Военные РФ и Норвегии контактируют лишь для того, чтобы избежать инцидентов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Норвегии.
«Надо понимать, что после 2014 года Норвегия вслед за общей политикой НАТО и ЕС свернула военное сотрудничество с нашей страной», — указали там. По словам собеседников агентства, «на сегодняшний день между российскими и норвежскими военными осуществляются сугубо практические контакты с целью предотвращения инцидентов».
Таким образом посольство РФ прокомментировало сделанное ранее пресс-секретарем штаба ВС Норвегии Руне Хаарстадом заявление о том, что Россия и Норвегия проведут переговоры на уровне военных по поддержанию стабильности в Арктике. По его словам, у стран запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне.