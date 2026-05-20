Финский министр опозорился после обвинения в адрес России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен попал в неловкую ситуацию, попытавшись обвинить Россию в появлении украинских БПЛА в небе над Финляндией и Эстонией, пишет Iltalehti.
Когда Хяккинена спросили на брифинге о наличии конкретных доказательств того, что Россия якобы перенаправляет украинские БПЛА в Финляндию и Прибалтику, министр замялся и сказал что-то странное.
«Мы знаем, что у России есть возможность решительно пресечь как минимум эти действия, но в то же время они прилагают все усилия, чтобы попытаться отразить удары беспилотников по Санкт-Петербургу и Москве, а также близлежащим городам», — сказал он.
Как отмечает издание, Хяккинен так и не привел конкретных доказательств причастности России к полетам украинских беспилотников, отказавшись давать комментарии по теме вопроса.
Накануне Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.
При этом в Таллине стали отрицать, что давали такое разрешение, а позже потребовали от киевских властей исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили БПЛА недалеко от границы с Россией.