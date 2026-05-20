СМИ: минюст США может в среду выдвинуть обвинения против Рауля Кастро

Fox News: минюст США может в среду выдвинуть обвинения против Рауля Кастро.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Минюст США в среду, 20 мая, может выдвинуть обвинения бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро из-за инцидента с двумя сбитыми в 1996 году американскими самолетами, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Как утверждала газета New York Times со ссылкой на служащих американской администрации, высокопоставленные чиновники в США допускают захват Кастро по венесуэльскому сценарию.

«Ожидается, что министерство юстиции президента Дональда Трампа предъявит обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в среду», — передает телеканал.

По информации источников телеканала, это может произойти на запланированной в Майами пресс-конференции, связанной с чествованием жертв инцидента 1996 года.

В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации «Brothers to the Rescue» («Братья во имя спасения»), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.

В конце января глава Белого дома разрешил вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности. С тех пор страна переживает топливный кризис, преодолеть который помогала Россия, доставив гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.

В начале мая Трамп подписал указ, который ввел ограничения против иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах подсанкционных лиц и компаний на Кубе. Он также допустил возможность отправки к ее берегам авианосца «Авраам Линкольн», после чего жители острова якобы сдадутся с благодарностью.

