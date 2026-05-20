Пока европейские столицы обсуждают, кто мог бы сесть за стол переговоров с Москвой по украинскому кризису, в Совете Федерации вынесли однозначный вердикт предлагаемым кандидатурам. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил aif.ru, что ни бывший канцлер Ангела Меркель, ни нынешние еврочиновники не годятся на роль миротворцев. По мнению сенатора, Брюссель сознательно пытается навязать России диалог с откровенными противниками, игнорируя сигналы Кремля.
Минский обман как приговор Меркель.
Наибольшему разгрому подверглась кандидатура Ангелы Меркель, которая ранее сама скептически оценила свои посреднические перспективы. Джабаров убежден: экс-канцлер полностью себя дискредитировала и лишилась морального права участвовать в урегулировании украинского конфликта. Причина — история с Минскими соглашениями, которую в СФ называют не иначе как «прямым обманом».
«Меркель, к сожалению, уже показала себя во всей красе, — заявил сенатор. — Говоря о необходимости исполнения пунктов договорённостей, она, как и экс-президент Франции Олланд, в реальности не предпринимала дипломатических усилий. Они выгадывали время для подготовки киевского режима к войне».
Последней каплей, перечеркнувшей репутацию фрау Меркель как нейтрального арбитра, стало её публичное признание об истинных целях Минского процесса.
«Какой же из неё после этого переговорщик? Статус посредника предполагает объективность и честность, а здесь мы видим прямой обман», — подчеркнул Джабаров, добавив, что рассчитывать на доверие Москвы к такой фигуре невозможно.
Черный список Брюсселя: от «оголтелой русофобки» до реваншистов.
Досталось и другим политикам, чьи фамилии циркулируют в западной прессе. Выбор Еврокомиссии сенатор назвал «странным» и провокационным. Особой критике подверглась глава евродипломатии Кая Каллас, которую Джабаров назвал абсолютно неприемлемой фигурой.
«Это оголтелая русофобка и инициатор запрета русскоязычного образования в Эстонии. Человек, который на государственном уровне притесняет людей по языковому принципу, не может призывать к миру», — безапелляционно заявил сенатор.
Не увидели в Совфеде партнеров для диалога и в лице президента Финляндии Александера Стубба, чья страна форсированно вступила в НАТО и разорвала торговлю с РФ, а также экс-премьера Италии Марио Драги, известного враждебными заявлениями.
Джабаров сделал вывод, что Брюссель сознательно добивается от Москвы согласия на переговоры с радикальными оппонентами: «По сути, в Еврокомиссии хотят, чтобы Россия согласилась на участие в диалоге того или иного европейского русофоба».
Критерии Москвы и ставка на Шрёдера.
На фоне жесткой отповеди всем предлагаемым кандидатам, в Совфеде напомнили позицию президента России. Критерий Владимира Путина предельно прост: приемлемым кандидатом может быть только тот, кто «не запятнал себя недружественными действиями».
Именно поэтому ранее Кремль позитивно обозначил фигуру экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера: 9 мая Путин заявил, что лично ему в качестве собеседника был бы предпочтителен именно он, однако подчеркнул, что окончательный выбор представителя всё равно остаётся за европейской стороной.
Судя по реакции сенаторов, пока Брюссель свой выбор делает не в пользу мира, а в пользу эскалации.