Пока европейские столицы обсуждают, кто мог бы сесть за стол переговоров с Москвой по украинскому кризису, в Совете Федерации вынесли однозначный вердикт предлагаемым кандидатурам. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил aif.ru, что ни бывший канцлер Ангела Меркель, ни нынешние еврочиновники не годятся на роль миротворцев. По мнению сенатора, Брюссель сознательно пытается навязать России диалог с откровенными противниками, игнорируя сигналы Кремля.