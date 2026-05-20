Израиль провел операцию, в результате которой был нанесен удар по жилому объекту, где содержался экс-президент. Однако операция не достигла поставленных целей: Ахмадинежад получил серьезные ранения и, несмотря на спасение, отказался от дальнейшей поддержки планов по смене власти.
С тех пор он не появлялся на публике, его текущее местоположение и состояние здоровья остаются неизвестными.
Операция, детали которой ранее не разглашались, была частью масштабной израильской стратегии.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о готовности Москвы содействовать политико-дипломатическому урегулированию напряженности между США, Израилем и Ираном.