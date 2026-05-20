Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: США и Израиль в начале войны пытались добиться смены власти в Иране

США и Израиль в начале конфликта с Ираном разработали план, направленный на смену руководства страны.

Источник: Аргументы и факты

США и Израиль в начале конфликта с Ираном разработали план, направленный на смену руководства страны, предусматривающий освобождение из-под домашнего ареста бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Израиль провел операцию, в результате которой был нанесен удар по жилому объекту, где содержался экс-президент. Однако операция не достигла поставленных целей: Ахмадинежад получил серьезные ранения и, несмотря на спасение, отказался от дальнейшей поддержки планов по смене власти.

С тех пор он не появлялся на публике, его текущее местоположение и состояние здоровья остаются неизвестными.

Операция, детали которой ранее не разглашались, была частью масштабной израильской стратегии.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о готовности Москвы содействовать политико-дипломатическому урегулированию напряженности между США, Израилем и Ираном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше