В Японии заявили, что надеются на конструктивную роль России и Китая в мире

В японском правительстве не прокомментировали встречу лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина.

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Японии не комментирует предстоящую встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, однако надеется на конструктивную роль Москвы и Пекина в международном сообществе. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.

«Что касается встречи на высшем уровне лидеров Китая и России, то это взаимодействие между третьими странами, и поэтому мы воздержимся от комментариев», — сказал он.

Отвечая на вопрос о сближении России и Китая, генсек японского кабмина отметил, что в Токио надеются, «что обе страны будут играть конструктивную роль в международном сообществе».

Путин во вторник прибыл в Пекин, где будет находиться 19 и 20 мая. Как ранее отметил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, важнейшим мероприятием предстоящего визита будет обсуждение «за чаем» с председателем КНР Си Цзиньпином самых актуальных вопросов международных проблем.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше