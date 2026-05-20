СМИ: США хотят сократить военные обязательства перед НАТО на случай кризиса

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует в пятницу уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса, передает агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника.