СМИ: США хотят сократить военные обязательства перед НАТО на случай кризиса

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует в пятницу уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса, передает агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника.
Рейтер указывает, что в рамках новой модели сил НАТО страны-члены альянса определяют резерв военных сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или какого-либо другого серьезного кризиса для помощи союзникам.
«Администрация Трампа планирует сообщить союзникам по НАТО на этой неделе, что она сократит резерв военных мощностей, которые США смогли бы задействовать для оказания помощи европейским союзникам в случае серьезного кризиса», — передает агентство.
При этом агентство подчеркивает, что точная численность этого резерва является секретной информацией.
Согласно информации агентства, США объявят об этом решении во время встречи в Брюсселе в пятницу. Американскую сторону на ней представит, как ожидается, помощник заместителя министра войны страны Элбриджа Колби Алекс Велез-Грин.
Ранее Трамп в интервью газете Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер заявлял, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс «бумажным тигром».