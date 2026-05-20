Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили дрон "Матрикс 30Т" и станцию Dedrone RF-360 в Сумской области

Противник также потерял комплекс радиоэлектронной борьбы "Дамбо.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили беспилотник с воздушным ретранслятором «Матрикс 30Т», станцию Dedrone RF-360 и комплекс радиоэлектронной борьбы «Дамбо» в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В зоне проведения СВО в Сумской области операторами беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе разведывательно-ударных действий уничтожены образцы вооружения противника: дрон коптерного типа “Матрикс 30Т” с воздушным ретранслятором, станция обнаружения и идентификации БПЛА Dedrone RF-360, а также комплекс радиоэлектронной борьбы “Дамбо”, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что российские военнослужащие регулярно уничтожают средства связи ВСУ, нарушая управление войсками противника как в тыловых районах, так и на линии боевого соприкосновения. Там подчеркнули, что это положительно сказывается на продвижении штурмовых групп ВС РФ в ходе расширения зоны безопасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше