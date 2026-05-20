ВС РФ уничтожили дрон "Матрикс 30Т" и станцию Dedrone RF-360 в Сумской области

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили беспилотник с воздушным ретранслятором «Матрикс 30Т», станцию Dedrone RF-360 и комплекс радиоэлектронной борьбы «Дамбо» в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В зоне проведения СВО в Сумской области операторами беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе разведывательно-ударных действий уничтожены образцы вооружения противника: дрон коптерного типа “Матрикс 30Т” с воздушным ретранслятором, станция обнаружения и идентификации БПЛА Dedrone RF-360, а также комплекс радиоэлектронной борьбы “Дамбо”, — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что российские военнослужащие регулярно уничтожают средства связи ВСУ, нарушая управление войсками противника как в тыловых районах, так и на линии боевого соприкосновения. Там подчеркнули, что это положительно сказывается на продвижении штурмовых групп ВС РФ в ходе расширения зоны безопасности.