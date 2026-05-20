Жители Латвии возмущаются возможным запуском дронов ВСУ с их территории

МИД Латвии в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста. В министерстве напомнили, что власти Латвии уже опровергали ранее заявления об их согласии на использование Украиной территории страны для ударов вглубь России. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне. После этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил об уходе в отставку.