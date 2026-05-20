ABC: прокуратура Испании просит залог в €1 млн для сына основателя Mango

Прокуратура Испании просит суд назначить залог в €1 млн для освобождения Джонатана Андика по делу о гибели его отца — основателя испанской сети одежды Mango Исака Андика, сообщает ABC.

«Прокуратура запросила залог в размере €1 млн для Джонатана Андика», — говорится в материале со ссылкой на источники.

О смерти Исака Андика стало известно в декабре 2024 года. Сообщалось, что он погиб в результате падения в ущелье.

В октябре прошлого года газета The Times писала, что Андика-младшего подозревают в убийстве отца. При этом каких-либо прямых доказательств причастности к его смерти на тот момент не было.

19 мая 2026 года появилась информация о задержании Джонатана Андика.