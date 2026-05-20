Депутат Колунов: об отключении горячей воды должны оповещать за две недели

В Москве максимальный срок отключения горячей воды не должен превышать десяти дней. Кроме того, есть дома, где горячую воду не отключают вовсе или отключают на короткий период. Об этом напомнил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Это связано с тем, что в Москве достаточно широко распространены альтернативные трубопроводы, позволяющие на время проведения работ подавать воду по резервным трубам. Узнать график отключений можно на сайте mos.ru. Там же можно подписаться на рассылку уведомлений, чтобы точно не пропустить срок отключения», — посоветовал парламентарий.
По его словам, в Подмосковье плановые отключения горячего водоснабжения не должны длиться дольше 14 дней.
«Но, исходя из практики, коммунальщики часто справляются в срок до десяти дней. Найти срок отключения в своём доме можно на интерактивной карте коммунальных услуг МКД. Также график отключений доступен на портале “Добродел”. Кроме того, управляющие компании во всех регионах нашей страны должны оповещать жителей об отключении горячего водоснабжения за две недели, размещая соответствующие объявления в подъездах и на своих сайтах», — заключил собеседник RT.
