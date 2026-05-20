С честью отслужили — с гордостью возвращаются домой

Около 90 солдат простились с Боевым знаменем части — одним из главных символов воинской чести и доблести.
Солдат проводили торжественным маршем.
Заключительный марш по плацу под строевую песню, напутственные слова командиров и пожелания сослуживцев стали финальным этапом службы для молодых военнослужащих.
Руководство части поблагодарило солдат за службу и пожелало им успешного возвращения к гражданской жизни.
Командир войсковой части 53975 подполковник Бахытжан Усибалиев отметил, что за время службы молодые люди прошли серьезную школу мужества и дисциплины.
«Вы с честью исполнили свой воинский долг, проявили стойкость, дисциплину и высокую ответственность, закалили характер и стали настоящими защитниками Родины. За время службы вы научились преодолевать трудности, работать в команде, уважать воинские традиции и по-настоящему ценить боевое товарищество. Армия стала для вас важной школой мужества, выдержки и силы духа. Пусть приобретённая закалка, верные друзья и армейский опыт помогут вам уверенно идти по жизни, достойно преодолевая любые испытания», — отметил он.
Военнослужащих наградили грамотами и подарками.
За добросовестную службу солдат, увольняемых в запас, наградили:
грамотами благодарственными письмами памятными подарками.
В течение года военнослужащие осваивали основы военного дела, изучали вооружение и технику, а также проходили практическую подготовку.
Особое внимание уделялось:
физической подготовке морально-психологической устойчивости воинской дисциплине навыкам командной работы.
Армейский опыт поможет в дальнейшей жизни.
В части отметили, что приобретенные за время службы навыки станут для молодых людей важной опорой в будущем.
После армии бывшие военнослужащие смогут:
продолжить обучение поступить в высшие учебные заведения выбрать службу в силовых структурах работать в государственных органах реализовать себя в гражданских профессиях.
Подобные церемонии традиционно проходят в воинских частях Казахстана после завершения срока срочной службы и считаются важной частью армейских традиций.
Начальник пресс-службы Конаевского гарнизона капитан Канат Усабаев.