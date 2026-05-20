США сократят военные обязательства перед НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена в пятницу проинформировать союзников по НАТО о сокращении численности военных сил, предназначенных для оказания помощи Европе в случае кризиса. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника.

Источник: Reuters

Как уточняет Рейтер, в рамках новой модели сил НАТО государства-члены альянса формируют резерв военных подразделений, которые могут быть задействованы в период конфликта или иного крупного кризиса для поддержки союзников.

При этом, как подчеркивает агентство, точная численность данного резерва является секретной информацией.

Согласно данным агентства, США объявят о данном решении в ходе встречи в Брюсселе в пятницу. Ожидается, что американскую сторону на ней представит помощник заместителя министра войны США Элбриджа Колби Алекс Велес-Грин.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше