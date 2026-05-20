США сократят военные обязательства перед НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена в пятницу проинформировать союзников по НАТО о сокращении численности военных сил, предназначенных для оказания помощи Европе в случае кризиса. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника.